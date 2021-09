Bolsonaro diz que "será um prazer" debater com Lula

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro, que fugiu dos debates durante a campanha eleitoral de 2018, disse que "será um prazer" debater com o ex-presidente Lula. Pela primeira vez desde o fim da ditadura militar, não houve debates no segundo turno.

"Debate com ele: se, porventura, vier [a ser] candidato, pô, será um prazer debater com ele", disse o chefe de governo, em entrevista à Jovem Pan.

Lula está no limite da margem de erro para vencer as eleições de 2022 no primeiro turno, de acordo com a mais recente pesquisa Ipec. O petista tem 48% das intenções de voto, contra 23% de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE