Nova pesquisa mostra Lula perto da vitória em primeiro turno

Em um dos cenários, Lula tem 48% e Bolsonaro, 23%. Em relação à pesquisa anterior, de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os seus possíveis adversários, o que o levaria a vencer no 1º turno se as eleições fossem hoje edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa do instituto Ipec, divulgada nesta quarta-feira (22) pelo Jornal Nacional, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no limite da margem de erro para vencer no primeiro turno as eleições presidenciais do próximo ano.

Confira os dois cenários apresentados pela pesquisa:

PUBLICIDADE

Em relação à pesquisa anterior, de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os seus possíveis adversários, o que o levaria a vencer no 1º turno se as eleições fossem hoje.

O levantamento do Ipec foi feito de 16 a 20 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE