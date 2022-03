Bolsonaro exalta torturador Ustra em seu ato de campanha antecipada

Apesar do recente escândalo que atingiu o Ministério da Economia (MEC) e dos que envolvem sua família, Bolsonaro repetiu demagogicamente que não existe corrupção no seu governo edit

247 - Fazendo campanha eleitoral antecipada em evento do PL neste domingo, 27, Jair Bolsonaro afirmou que sua luta é do "bem contra o mal", e não da "esquerda contra a direita". Ele também criticou as pesquisas eleitorais que apontam a liderança do ex-presidente Lula (PT).

Aumentando o tom de extrema direita para mobilizar a base bolsonarista, Bolsonaro voltou a elogiar o torturador da ditadura militar Carlos Alberto Brilhantes Ustra, morto em 2015 e condenado pelos crimes cometidos durante o regime militar brasileiro.

Apesar do recente escândalo de corrupção que atingiu o Ministério da Economia (MEC) e dos que envolvem sua família, Bolsonaro repetiu demagogicamente que não existe corrupção no seu governo.

Pela primeira vez, Bolsonaro disse algo correto e sincero: a eleição de 2022 será do bem contra o mal, da luz contra a escuridão, da democracia contra o fascismo. — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 27, 2022

