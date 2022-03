Bolsonaro faz campanha antecipada com dinheiro público e diz que "acabou a farra"

O PL nesse fim de semana acionou o TSE para censurar manifestações políticas no Lollapalooza, alegando campanha antecipada a favor do ex-presidente Lula (PT) edit

247 - Ao lado de Fernando Collor, Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 27, em evento do PL, fez campanha antecipada, defendendo as políticas do seu governo.

O partido nesse fim de semana acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para censurar manifestações políticas no Lollapalooza, alegando campanha antecipada a favor do ex-presidente Lula (PT).

Com o governo e a família atolados de escândalos de corrupção, no evento, Bolsonaro falou que “acabou a farra com dinheiro público”.

Bolsonaro diz que 'acabou a farra com dinheiro público'



➡ Em evento do PL neste domingo (27) e ao lado de figuras como o ex-presidente Fernando Collor, o presidente Jair Bolsonaro disse que "acabou a farra com dinheiro público" pic.twitter.com/195KKqcJ3L — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 27, 2022

NESTE EXATO MOMENTO Bolsonaro xinga adversários políticos em evento de campanha antecipada pago com dinheiro público. Há 5 minutos o presidente do PL disse que ele "será eleito pro 2º mandato" enquanto Bolsonaro xingava a imprensa.



E o TSE deixa, mas censurou o LOLLAPALOOZA. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) March 27, 2022

