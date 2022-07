Bolsonaro homenageia PM morto, mas não comenta outras 17 mortes

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) lamentou, nesta quinta-feira (21), a morte do policial militar Bruno de Paula Costa que aconteceu em uma troca de tiros no Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Em live nas redes sociais, o pré-candidato à reeleição disse que o militar foi "vitimado por bandidos". "A fotografia dele, quando vi aqui até me emocionei, meu colega paraquedista", afirmou o ocupante do Planalto, que ignorou outras 17 mortes causadas pelo tiroteio.

Bolsonaro comparou a operação no Rio a um "filme de caubói no passado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos e fugia". "Quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele estado e ele estava em paz no México", disse. Os relatos foram publicados no portal Uol.

Especialistas e estudiosos da Segurança Pública, mortes podem ser consideradas como uma chacina quando três ou mais pessoas são assassinadas. A Chacina do Alemão, com os 18 mortos nesta quinta, acontece dois meses após a Chacina da Vila Cruzeiro, com 24 mortos, e 16 meses (um ano e quatro meses) após a Chacina do Jacarezinho, a que teve o maior número de mortes. Foram 28.

