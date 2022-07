Polícia confirma 18 mortos em operação no Alemão

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro informaram que pelo menos 18 pessoas morreram em uma operação realizada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 21. As corporações afirmaram que este é um balanço parcial.

Segundo as polícias, 16 pessoas morreram em "confronto".

A Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que pelo menos 20 pessoas morreram durante a operação policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação envolveu equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PM e da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) da Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considerando a contagem atual, a operação desta quinta-feira é a quinta mais letal da história do estado, segundo levantamento do Geni (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos) da UFF (Universidade Federal Fluminense).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE