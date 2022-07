Defensoria Pública do RJ contabiliza 20 mortos durante operação policial no Alemão

Apoie o 247

247 - A Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que pelo menos 20 pessoas morreram nesta quinta-feira, 21, durante uma operação policial no Complexo do Alemão.

Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria, afirmou que levantou ao número junto ao diretor da UPA do Alemão, onde chegaram 15 corpos, e da equipe de assistência social do Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde chegaram outros 5 corpos.

Já a polícia confirmou apenas cinco mortes:

O cabo da PM Bruno de Paula Costa, atingido no pescoço em ataque à UPP da Fazendinha;

Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, moradora baleada dentro do carro — segundo parentes, por um policial;

3 criminosos, de acordo com a PM, ainda não identificados.

A operação desta quinta-feira, 21, envolveu equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PM e da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) da Polícia Civil.

