Número de mortos em operação policial é maior que PM alega, dizem moradores do Complexo do Alemão

247 - A contagem de mortos no Complexo do Alemão realizada pela Polícia Militar está muito abaixo dos relatos de moradores. O número de corpos chegando à UPA do Alemão não para de crescer, enquanto as forças de segurança contabilizam apenas 5 mortos.

Eis as mortes confirmadas pelo polícia:

O cabo da PM Bruno de Paula Costa, atingido no pescoço em ataque à UPP da Fazendinha;

Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, moradora baleada dentro do carro — segundo parentes, por um policial;

3 criminosos, de acordo com a PM, ainda não identificados.

Já a ouvidoria da Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil afirmam que há pelo menos mais 15 corpos deixados na UPA, além dos 5 mortos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Segundo o portal Voz das Comunidades, há mais de 15 moradores mortos.

Até o momento, o resultado de toda mobilização no Complexo do Alemão foi a apreensão de 2 fuzis, 2 pistolas e 1 metralhadora, informa o Voz.

O evento foi celebrado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Moradores pedem paz

Moradores com panos branco na mão pedem paz no Complexo do Alemão. pic.twitter.com/ACrTHrJpvr — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) July 21, 2022

