Governador Cláudio Castro defende política de segurança após operação deixar mortos no Morro do Alemão

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi às redes sociais justificar as mortes decorrentes de uma operação policial no Complexo do Alemão.

Até o início da tarde desta quinta-feira, 21, a Polícia Militar confirmou cinco mortos. No entanto, moradores do Alemão retiraram das ruas outros corpos de pessoas que teriam sido baleadas.

Segundo a Defensoria Pública, há relatos de mais 14 corpos deixados na UPA, além dos 5 mortos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Até o momento, o resultado de toda mobilização no Complexo do Alemão foi a apreensão de 2 fuzis, 2 pistolas e 1 metralhadora apreendidos, informa o portal Voz das Comunidades.

O governador afirmou que as forças de segurança foram "covardemente" atacadas. "Um policial foi morto e outro, baleado. Lamento profundamente a morte do nosso agente e me solidarizo com a família", disse Castro, no Twitter.

"Toda vez que um policial é assassinado em combate é um pedaço de cada um de nós que morre junto. É uma derrota da sociedade. Vou continuar combatendo o crime com todas as minhas forças. Não vamos recuar na missão de garantir paz e segurança ao povo do nosso estado", continuou.

Castro também postou um vídeo da operação. Nele, é possível ver o helicóptero da polícia sendo alvo de disparos.

Foi Freixo, seu partido e aliados que proibiram nossas polícias de enfrentar esses bandidos em determinadas áreas. O resultado está aí: bandidos mais seguros e fortemente armados. Mas comigo não tem essa. Polícia se faz com inteligência, investimento, força e boa remuneração. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) July 21, 2022

