Operação policial no Complexo do Alemão, no Rio, deixa quatro mortos

ICL

247 - As polícias Militar e Civil realizam nesta quinta-feira (21) uma operação conjunta no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o roubo de veículos, de carga e a bancos, de acordo com o G1.

Até a última atualização desta reportagem, a operação contabilizada quatro vítimas fatais: uma moradora, um PM e dois suspeitos.

Segundo relatos, há um intenso tiroteio na comunidade.

Um helicóptero foi alvo de rajadas.

Moradores relatam a violência da operação:

“É uma operação que se fazia necessária por conta das ações criminosas que os marginais dessa comunidade vêm desempenhando em diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro”, diz o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM.

