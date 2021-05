Bolsonaro ignora agressões a palestinos e critica "ataques contra Israel"

A ofensiva foi provocada por Israel após forças militares israelenses invadirem mesquita muçulmana no final do Ramadã, comemoração sagrada do islamismo. Jair Bolsonaro também não condenou os ataques de Israel que causaram a morte de 16 crianças palestinas edit

247 - Jair Bolsonaro ignorou agressões a palestinos e criticou "ataques contra Israel". Os recentes confrontos deixaram mais de 70 mortos, a maioria palestinos. Bolsonaro deu suas primeiras declarações sobre o caso, pois até então não havia comunicado oficial do governo brasileiro sobre a situação na região.

"É absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense. A ofensiva provocada por militantes que controlam a Faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram mortos e feridos de ambos os lados", escreveu.

A “ofensiva”, no entanto, foi provocada por Israel após forças militares israelenses invadirem mesquita muçulmana no final do Ramadã, comemoração sagrada do islamismo. Bolsonaro também não condenou os ataques de Israel que causaram a morte de 16 crianças palestinas.

- Expresso minhas condolências às famílias das vítimas e conclamo pelo fim imediato de todos os ataques contra Israel, manifestando meu apoio aos esforços em andamento para reduzir a tensão em Gaza. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2021

