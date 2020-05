Bolsonaro indica que general ficará no Ministério da Saúde

Jair Bolsonaro afirmou que o general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, "vai ficar por muito tempo" no cargo. "Ele vai ficar por muito tempo esse que tá lá. Não vou mudar não", disse ele aquele que já indicou nove militares para a pasta edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou que o general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, "vai ficar por muito tempo" no cargo. De acordo com Bolsonaro, Pazuello, que não tem experiência prévia com a área de saúde, é "um bom gestor" e terá médicos em sua equipe.

"Ele vai ficar por muito tempo esse que tá lá. Não vou mudar não. Ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos embaixo dele", disse ele em conversa com garis no caminho entre os palácios da Alvorada e do Planalto.

Pazuello assumiu a Saúde após Nelson Teich deixar o cargo por discordâncias com Bolsonaro, que defenfia o uso da cloroquina para o tratamento contra o coronavírus. O atual ministro interino já indicou nove militares para funções na pasta.

Bolsonaro falou ainda sobre os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus na população mais pobre e disse que "mais da metade" vai pegar a doença.

"Não adianta. É igual a uma chuva chover aqui agora. Vamos enfrentar, tomar conta do pai de vocês, da minha mãe, que está viva, quem pegou a doença, e toca o barco, toca a vida. Esse empobrecimento que estão fazendo quase no Brasil todo vai levar o pobre a ficar mais pobre, classe média ficar pobre, e é ruim para todo mundo, porque sem dinheiro não tem vida, não tem saúde", disse.

