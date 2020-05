Pazuello nomeia nove militares para cargos no Ministério da Saúde

O aumento do número de militares no Ministério da Saúde teve início com a nomeação do general Eduardo Pazuello, atual ministro interino da pasta e que havia sido nomeado como secretário-executivo do então ministro Nelson Teich edit

247 - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou nove militares para atuarem na pasta na crise do coronavírus. Todas as mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (19).

Também foi designado o coronel Antonio Elcio Franco Filho para exercer o encargo de substituto eventual de Pazuello da pasta.

O aumento do número de militares no Ministério da Saúde teve início com a nomeação de Pazuello como secretário-executivo do então ministro Nelson Teich, que deixou o cargo após discordâncias com Jair Bolsonaro, que defende o uso da cloroquina para o tratamento contra a Covid-19.

Confira os nomeados:

Alexandre Magno Asteggiano - assessor

André Cabral Botelho - coordenador de contabilidade

Angelo Martins Denicoli - diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS

Giovani Cruz Camarão - coordenador de Finanças do Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Luiz Otávio Franco Duarte - assessor especial do ministro

Mario Luiz Ricette Costa - atuará na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Marcelo Sampaio Pereira - diretor de programa

Ramon da Silva Oliveira - coordenador-geral de Inovações de Processos de Estruturas

Vagner Luiz da Silva Rangel - coordenador de execução orçamentária

