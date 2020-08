Bolsonaro libera posse de armas de fogo: acaba o limite de duas por pessoa

Jair Bolsonaro revogou uma norma da PF que estabelecia o limite de até duas armas de fogo por cidadão. Medida atende interesses do grupo dos CACs (caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo), uma das bases de apoio do bolsonarismo edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quinta-feira (20) a revogação de uma norma da Polícia Federal que, segundo ele, restringia o porte e a posse de armas de fogo por civis. A instrução normativa 131 de 2018 que foi revogada por Bolsonaro estabelecia uma série de parâmetros para o registro, posse, porte e comercialização de armas e munições, além de permitir um limite de até dois armamentos do tipo por pessoa.

De acordo com Bolsonaro, a revogação da medida foi feita após um apoiador solicitar a reversão da instrução normativa durante uma conversa em frente ao Palácio do Alvorada. Na live, transmitida pela internet, ele também disse que, após a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o tempo de análise da Polícia Federal para os pedidos referentes a posse ou porte de armas de fogo foi reduzido em um terço.

Em junho, Bolsonaro já havia adiantado que iria afrouxar as regras para o porte e posse de armas de fogo no Brasil. A declaração foi feita após uma reunião com representantes do chamado grupo dos Cacs (caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo), uma de suas bases de apoio.

A flexibilização constante do acesso às armas de fogo no governo Bolsonaro fez com que o número de registros concedidos pela Polícia Federal aumentasse em pelo menos 205% ao longo do primeiro semestre deste ano (73.996) em comparação com o mesmo período do ano passado (24.236).

