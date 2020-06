Bolsonaro promete a apoiadores que irá afrouxar ainda mais as regras para posse e porte de armas de fogo

“Essa semana, até amanhã, tem novidade aí”, disse Jair Bolsonaro sobre o assunto nesta quinta-feira (4), durante encontro com apoiadores no Palácio do Alvorada edit

247 - Jair Bolsonaro prometeu que irá afrouxar ainda mais as regras para o porte e posse de armas de fogo no Brasil. “Essa semana, até amanhã, tem novidade aí”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (4), durante encontro com apoiadores no Palácio do Alvorada. Bolsonaro pediu, ainda, sugestões sobre o assunto para o chamado grupo dos Cacs (caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo), uma de suas bases de apoio.

Segundo Bolsonaro foram descobertos "problemas" no Ministério da Justiça, na época em que Sergio Moro estava à frente da pasta, que teriam atrapalhado ações para facilitar o acesso às armas e munições. Ele também disse que deverá revogar as instruções normativas (IN) da Polícia Federal (PF) que abordam o assunto.

“Dá para melhorar mais ainda. Tinha problemas na Justiça que eu nem sabia que existia. Além da IN 131, tem mais INs também”, afirmou.

