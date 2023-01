Bolsonaro pode ser preso por insuflar atos terroristas

Antes das cenas de vandalismo e depredação do patrimônio público, aliados de Bolsonaro viam que havia um risco médio de prisão do ex-chefe do Executivo edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro temem que o ex-chefe de governo vai acabar preso em algum momento ao longo dos próximos meses por conta dos atos terroristas de seus apoiadores, que, no domingo (8), invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, em um ato golpista. A informação é de Malu Gaspar, d'O Globo.

Antes das cenas de vandalismo e depredação do patrimônio público, aliados de Bolsonaro viam que havia um risco médio de prisão do ex-chefe do Executivo, mas, segundo eles e ministros de tribunais superiores, agora "a situação de Bolsonaro ficou delicadíssima", escreve Gaspar em sua coluna. Ela aponta que o maior temor no círculo bolsonarista é com duas investigações nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do STF: o inquérito das fake news e o das milícias digitais.

“Depois de hoje, Alexandre vai ter todo o respaldo de que precisar”, afirma um colega de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu acho que, a médio prazo, ele não escapa”, avalia um magistrado.

O número de presos pelos ataques em Brasília já ultrapassa a casa de 400, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (DF).

