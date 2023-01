Deputados dos EUA defendem expulsão de Bolsonaro do país

Apoie o 247

247 - Deputados dos Estados Unidos estão fazendo apelos pela expulsão de Jair Bolsonaro do país, após, neste domingo (8), apoiadores golpistas do ex-chefe de governo invadirem os três poderes em Brasília. O ex-chefe de governo está em Orlando, na Flórida.

Os bolsonaristas espalharam o caos pela Esplanada dos Ministérios, depredando o patrimônio público e causando prejuízos inestimáveis. O presidente Lula declarou uma intervenção federal para conter os terroristas.

"Bolsonaro não deve ser dado refúgio na Flórida, onde ele está se escondendo da responsabilidade de seus crimes", afirmou Joaquin Castro, deputado do Partido Democrata

Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata, fez o mesmo pedido. "Quase dois anos depois dos ataques contra o Capitólio por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil", disse a parlamentar. "Os EUA devem parar de garantir refúgio na Flórida", completou.

Jamie Raskin, deputado que investiga os atos de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio, afirmou que "as democracias do mundo precisam agir rapidamente para deixar claro que não haverá apoio" aos criminosos de direita. Chamando os golpistas de "fascistas", ele destacou que os criminosos repetem a receita de Donald Trump e que precisam terminar na "prisão". (Com informações do UOL)

