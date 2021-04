Bolsonaro, que foi contra auxílio emergencial, diz que governadores e prefeitos petistas querem povo na miséria

Bolsonaro, no entanto, não lembrou que o governo federal é o verdadeiro responsável pelo auxílio emergencial irrisório disponibilzado aos brasileiros. Ele ainda disse que a intenção do PT e da esquerda é levar o Brasil para o comunismo edit

247 - Jair Bolsonaro, em live nesta quinta-feira (29), atacou governadores e prefeitos do PT que, segundo ele, agem com o objetivo de empobrecer a população por meio das medidas restritivas contra a Covid-19.

"Se continuar a política do lockdown, igual o prefeito lá de Araraquara, o petista lá, 'fique em casa', 'fique em casa', 'fique em casa', vai levar a cidade à miséria. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, ninguém tem dúvida que acabaram com renda. Algum sindicalista defendeu esses que perderam o emprego, que perderam a renda? Algum petista governador, petista prefeito ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não, porque uma população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez mais do Estado, você sabe o que é isso, e a tendência é dar um voto para quem dá muleta para ele", afirmou Bolsonaro.

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), cidade citada por Bolsonaro, fez do município um exemplo no Brasil no que se refere ao combate à Covid-19. Com medidas restririvas duras, o município viu os números de contaminação pelo coronavírus e mortes em decorrência da doença despencarem.

Sobre a preocupação dos petistas com a renda da população, Bolsonaro não citou, por exmplo, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que liberou um auxílio de R$ 1.000 para trabalhadores do setor de restaurantes, bares e outros estabelecimentos de alimentação. No estado governado por Santana também foi criado o Cartão Mais Infância, que levou R$ 100 por mês a 150 mil famílias.

Bolsonaro, que agora mente ao dizer que a esquerda não luta pela manutenção do emprego e renda dos brasileiros, não lembrou que o próprio governo federal havia proposto em 2020 um auxílio emergencial raso e que, graças à oposição, o valor foi alterado para R$ 600. Em 2021, Bolsonaro voltou a causar problemas em relação ao auxílio. A sanção para a liberação do benefício demorou e, após muita pressão da sociedade e de partidos políticos, incluindo os de esquerda, o dinheiro passou a ser repassado às famílias brasileiras, ainda que em um valor baixo, cerca de R$ 200.

Acenando a seu eleitorado fiel, Bolsonaro tentou se utilizar da narrativa do fantasma do comunismo para dizer que a esquerda tenta, por meio do lockdown e do empobrecimento da população, implantar o regime no Brasil. "Para esses governadores, prefeitos de esquerda, tem alguns também de centro que fazem a mesma política, o empobrecimento da população leva exatamente a isso, a uma política futura levada para o socialismo, para o comunismo. Isso não pode acontecer no nosso Brasil".

