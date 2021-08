Bolsonaro recebe presidente da Guiné-Bissau, o "Bolsonaro da África"

247 - Em visita de Estado, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, se encontrou com Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (24). Assim como o presidente brasileiro, o líder africano é acusado de promover o autoritarismo em seu país. Ele também é criticado pela indicação de militares a postos governamentais e pela repressão policial contra uma greve de professores e profissionais de saúde.

Embaló subiu a rampa do palácio e posou para fotos com Bolsonaro. Eles seguiram para o parlatório, onde observaram um desfile militar com execução do hino nacional, hasteamento da bandeira, salva de 21 tiros e desfile da cavalaria.

Bolsonaro se referiu ao líder africano como "irmão". "Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa. E disse-lhe que estamos prontos para servi-lo", disse Bolsonaro.

O presidente da Guiné-Bissau convidou Bolsonaro para conhecer o país em outubro, e disse que o Brasil possui as ferramentas necessárias "para modernizar a agricultura e a área de saúde".

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe Embaló para o Brasil.

Também estavam presentes os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura), Milton Ribeiro (Educação), Walter Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Anderson Torres (Justiça), Marcelo Queiroga (Saúde) e Carlos França (Relações Exteriores). (Com informações do G1).

