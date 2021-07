Bolsonaro convida presidente de Guiné-Bissau, o "Bolsonaro da África", para visita oficial ao Brasil

Umaro Sissoco Embaló é criticado pela indicação de militares para postos-chave do país e por apoiar a violência policial contra professores e profissionais de saúde em uma greve edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou na noite de quarta-feira (28) que convidou o presidente de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, líder africano acusado de promover o autoritarismo em seu país, para uma visita oficial ao Brasil.

A informação foi revelada por Bolsonaro em conversa com apoiadores, mas na ocasião ele não se lembrou do nome do convidado. A Folha de S. Paulo apurou que trata-se de Embaló.

"Eu vou receber, final de setembro se eu não me engano. Lá da África, qual o país da África? Eu conversei com ele. Ele é conhecido como Bolsonaro da África. Ele por acaso é general de Exército", disse o chefe do governo federal.

De acordo com o jornal, apesar do convite, ainda não há planejamento para a visita do líder de Estado.

Assim como Bolsonaro no Brasil, Embaló é criticado na Guiné-Bissau pela indicação de militares para postos-chave do país e por apoiar a violência policial contra professores e profissionais de saúde em uma greve.

