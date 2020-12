Bolsonaro se nega a usar máscara e diz que coronavírus "é a melhor vacina"

Jair Bolsonaro amenizou o fato de não usar máscara durante encontro com apoiadores em Santa Catarina. "Eu tive a melhor vacina, foi o vírus", disse edit

247 - Jair Bolsonaro desdenhou de um gesto de um apoiador que lhe entregou uma máscara de proteção contra o coronavírus. "Eu não uso, mas tudo bem. Eu tive a melhor vacina, foi o vírus", disse Bolsonaro, que testou positivo em julho.

Não é a primeira vez que ele subestima os efeitos da Covid-19, que deixa o Brasil com a segunda maior quantidade de mortes (189 mil) provocadas pela doença.

Em junho, Bolsonaro disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) rejeitou o pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para furar a fila de vacinas. A ideia seria fazer reservas de imunização com prioridade para 7 mil servidores. A Fiocruz afirmou que a produção da imunização é destinada integralmente ao Ministério da Saúde.

Atualmente, o Brasil tem ocupa a terceira posição no ranking global de casos de coronavírus (7,3 milhões), atrás de Índia (10,1 milhões) e Estados Unidos (18,8 milhões).

