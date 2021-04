Bolsonaro tira Pazuello de Manaus e o traz de volta para trabalhar em Brasília

Ex-ministro Eduardo Pazuello vai para a Secretaria Geral do Exército, na capital federal. General está na mira da CPI da Covid edit

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltará a trabalhar em Brasília, após deixar a 12ª Região Militar, em Manaus (AM), para se tornar adido da Secretaria Geral do Exército, na capital federal. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23).

Pazuello foi ministro da Saúde e saiu do cargo após intensas críticas pelo gerenciamento da maior crise sanitária do País.

O motivo para Bolsonaro deixar o militar no governo foi a subserviência. Em outubro, Pazuello disse que "um manda e outro obedece", após ter sido desautorizado para comprar insumos da China com o objetivo de produzir imunizantes no Brasil.

O ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, se manifestou pela primeira vez depois de ter sido desautorizado em público no episódio da vacina chinesa, a Coronavac. “É simples assim, um manda e outro obedece. Mas a gente tem carinho”, disse Pazuello nesta quinta-feira (22), que foi diagnosticado com Covid-19, em uma live com Jair Bolsonaro.

O ex-titular da pasta deve ser chamado a prestar depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga no Senado possíveis crimes de responsabilidade relacionados à pandemia.

Em conversa com o senador Jorge Kajuru (então no Cidadania), em 10 de abril, Bolsonaro manifestou preocupação com a convocação do ex-ministro. “Tem que mudar a amplitude dela [da comissão]. Se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, ouvir gente nossa para fazer um relatório sacana”, disse.

