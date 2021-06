Bolsonaro usa linguagem de milicianos para comemorar morte de Lázaro: CPF cancelado

247 - Jair Bolsonaro comemorou a morte de Lázaro Barbosa e usou a expressão "CPF Cancelado", usada por grupos de extermínio para fazer referência a algum criminoso morto. O procurado pela polícia foi baleado nesta segunda-feira (28) durante um confronto com militares no município de Águas Lindas de Goiás (GO).

Bolsonaro já havia causado polêmicas ao fazer apologia à expressão em abril, quando posou para uma foto em que segurava uma placa com a imagem de um CPF e a palavra, numa tarja vermelha, "cancelado". Na foto, ele estava ao lado do apresentador Sikêra Jr.

Lázaro foi morto no 20º dia de uma megaoperação que teve mais de 270 policiais. Ele havia sido condenado por assassinatos e estupros no Distrito Federal, em Goiás e na Bahia.

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

- Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

