Bolsonaro debocha das quase 400 mil mortes e ri em foto com expressão usada por milícias: “CPF cancelado”

247 - Durante sua viagem a Manaus (AM), Jair Bolsonaro voltou a debochar dos mortos pela Covid-19 no Brasil, que já estão próximos dos 400 mil. Ao lado do apresentador Sikêra Jr., ele posou para uma foto em que segurava uma placa com a imagem de um CPF e a palavra, num tarja em vermelho, “cancelado”. A expressão ‘CPF cancelado’ é conhecida em grupos de extermínio para mencionar assassinatos.

O advogado e professor da FGV Thiago Amparo detalha o significado da expressão e enaltece a gravidade da foto. “Se um presidente da república pode posar numa foto com um cartaz ‘CPF Cancelado’ - gíria de milícias e grupos de extermínio - na cidade que mais sofreu com covid-19 (Manaus), e nada acontece, ninguém, absolutamente ninguém pode falar que instituições estão funcionando, okay?”.

“Manaus, 23/04/2021: quando críticos dos termos genocidio e crime contra humanidade afirmarem que não há “intencionalidade” nas mortes, mostre essa foto. ‘CPF cancelado’ é uma gíria entre grupos de extermínio, quando se assassina alguém da outra facção”, escreveu ele em outro tuíte.

A imagem está trazendo forte repercussão nas redes sociais. Confira algumas:

Quase 400 mil mortos e quem deveria estar cuidando dos brasileiros participa dessa foto pic.twitter.com/qD6DgLRnlH — Manuela (@ManuelaDavila) April 24, 2021

