Bolsonaro vai a lotérica com comitiva e atendente reclama: “Todo mundo sem máscara!” (vídeo)

Demonstrando novamente a sua postura negacionista da pandemia, Jair Bolsonaro foi sem máscara a uma casa lotérica e ouviu uma atendente reclamar da falta do equipamento de proteção

247 - Demonstrando novamente desprezo pelos cuidados necessários para conter a propagação do coronavírus, Jair Bolsonaro foi sem máscara a uma casa lotérica e ouviu uma atendente reclamar da falta do equipamento de proteção.

O Brasil é um dos 11 países que já identificaram a mutação do coronavírus. Mesmo assim, na manhã deste sábado (26), Bolsonaro adotou novamente uma postura negacionista dos efeitos da pandemia ao ser questionado sobre o atraso do País na corrida por vacinas. "Ninguém me pressiona pra nada, eu não dou bola pra isso", disse ele, que fez um passeio por Brasília (DF), na

Em live na quinta-feira (24), Bolsonaro voltou a politizar a vacinação. "A eficácia daquela vacina de SP parece que tá lá embaixo, né?", afirmou ele em referência à CoronaVac, vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, estado governado por João Doria (PSDB), um dos principais desafetos políticos de Bolsonaro.

