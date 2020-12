"Não dou bola pra isso”, diz Bolsonaro sobre atraso do Brasil com vacinação

247 - Em mais um gesto de completo desprezo pela população, Jair Bolsonaro disse neste sábado (26) que “não dou bola pra isso”, ao ser questionado sobre o atraso do Brasil perante outros países que já imunizam em massa suas populações .

“Ninguém me pressiona pra nada, eu não dou bola pra isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o povo, você não pode aplicar qualquer coisa no povo — comentou, durante passeio por Brasília nesta manhã”, disse ele, como publicado no jornal O Globo.

A reportagem ainda destacou que, num ritmo lento, o Brasil não aprovou nenhuma vacina até o momento. Nenhuma fabricante solicitou pedido de registro emergencial ou definitivo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com seu tom negacionista, ele voltou a afirmar que brasileiros terão que assinar um termo de responsabilidade para terem acesso à vacina.

A previsão para o início do programa de vacinação é em fevereiro, mas o ministério da Saúde não indicou detalhes do plano.

No mundo, países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Costa Rica e Chile foram mais ágeis nas negociações e parcerias e já deram início à vacinação contra a Covid-19.

