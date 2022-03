Boulos rebate Eduardo Bolsonaro: "lava a boca para falar do MTST, Bananinha"

O filho de Jair Bolsonaro criticou o apoio do movimento ao ex-presidente Lula edit

247 - Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, rebateu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que fez críticas ao apoio do movimento ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Você não é aquele moleque que queria ganhar uma embaixada de presente do papai, @BolsonaroSP? Lava a boca pra falar do MTST, Bananinha!", postou o ativista no Twitter.

Em vídeo, o ex-presidente Lula afirmou que, se for eleito, os membros do movimento "não serão apenas coadjuvantes, serão sujeitos" no governo dele.

Você não é aquele moleque que queria ganhar uma embaixada de presente do papai, @BolsonaroSP? Lava a boca pra falar do MTST, Bananinha! pic.twitter.com/4ChDioK13o — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 10, 2022

