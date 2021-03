Braga Netto confirma novos chefes das Forças Armadas e diz que "o maior patrimônio da nação é a democracia"

"A Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas", disse o novo ministro da Defesa edit

247 - Em curto pronunciamento no final da tarde desta quarta-feira (31), o novo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, confirmou os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas e afirmou que a democracia é "o maior patrimônio de uma nação".

Braga Netto tentou afastar os rumores de um novo golpe militar em curso e destacou que "a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas".

O ministro afirmou que o "desafio que o país enfrenta neste momento é o combate à Covid-19" e que "as Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído diuturnamente nessa tarefa com a Operação Covid-19, com inúmeras atividades, entre elas: a de logística de transporte de EPIs e oxigênio, evacuação de pacientes de Manaus para todo o país e a vacinação de povos indígenas em áreas remotas".

