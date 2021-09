Celso Amorim: já ficou claro que Bolsonaro não tem força para um golpe

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O embaixador e ex-ministro Celso Amorim, em entrevista à TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro, depois do 7 de setembro, mostrou que realmente não tem força para dar um golpe de Estado.

“Acho muito difícil que ele consiga. Acho muito difícil”, disse Amorim, revelando que temeu “muito” na véspera dos atos golpistas convocados pelo ocupante do Palácio do Planalto.

O recuo de Bolsonaro logo após as manifestações, destacou o ex-ministro, “ficou mal inclusive para a turma dele [Bolsonaro]. A turma bolsonarista estava achando que ia dar o golpe e que ia chegar lá e tomar o poder”. Para o embaixador, Bolsonaro “foi muito humilhado. Não só assinou aquela carta mas logo em sem seguida, naquele jantar do Naji Nahas, as pessoas gargalhando da imitação do Bolsonaro , indecente sob vários aspectos”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE