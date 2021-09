Bolsonaro vira piada na elite do poder e Temer cai na gargalhada após imitação feita pelo filho de Paulo Marinho

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro virou piada na internet ao ser imitado pelo comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho. Na apresentação, o humorista fez referência ao fato de Michel Temer ter sido chamado para diminuir os atritos de Bolsonaro com o Poder Judiciário principalmente com o Supremo Tribunal Federal (STF), depois dos atos do 7 de setembro.

"No tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o careca de levar minha hemorróida, pô", zomba o humorista se passando por Bolsonaro, que, no vídeo, agradeceu a Temer e, ao usar a palavra careca, fez alusão ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news.

Em seguida, o comediante fez piada com a carta escrita com a ajuda de Temer, após Bolsonaro dizer, no dia 7, que não acataria decisões do STF.

"E essa cartinha que eu recebi tua, achei ela meio infantil, meio maricas. Tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Cadê a parte que combinei contigo de queimar o STF, cadê a parte que combinei que botasse peruca no Fux, cadê a parte que combinei de botar o pau de arara na Praça dos Três Poderes e dar de chibata no lombo de Alexandre de Moraes", zombou André Marinho.

