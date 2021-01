Ciro após tentativa de golpe nos EUA: Bolsonaro é capacho de Trump, Congresso precisa tirá-lo

247 - O líder do PDT, Ciro Gomes, publicou, nas redes sociais, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), “é um mau exemplo para o mundo e coloca não só os EUA em risco, mas todos os países democráticos”.

A crítica do pedetista ocorre no dia em que Trump impulsionou manifestantes a invadirem o Capitólio, sede do Legislativo norte-americano, para impedir os parlamentares a certificarem a vitória eleitoral de Joe Biden (Democrata).

“Temos que nos manter vigilantes. [Jair] Bolsonaro é aprendiz e capacho de Trump”, alerta Ciro. “É hora do Congresso brasileiro colocar um freio em seus crimes e abrir o processo de impeachment”, concluiu.

Trump é um mau exemplo para o mundo e coloca não só os EUA em risco, mas todos os países democráticos. Temos que nos manter vigilantes. Bolsonaro é aprendiz e capacho de Trump. É hora do Congresso brasileiro colocar um freio em seus crimes e abrir o processo de impeachment. — Ciro Gomes (@cirogomes) January 6, 2021

O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que está no fim de seu mandato e impediu a discussão dos mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente, afirmou que caso Bolsonaro perca nas próximas eleições, em 2022, seus apoiadores podem ser mobilizados para atos de violência e que ameaçam a democracia.

“Basta lembrar as imagens de março de 2020", disse, referindo-se às manifestações realizadas em Brasília por apoiadores do presidente, que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

"O grave episódio de hoje nos Estados Unidos só aumenta nossa responsabilidade de manter a Câmara dos Deputados do Brasil independente", concluiu Maia.

