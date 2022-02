Contarato e Humberto Costa encontram família do congolês Moïse: “peço desculpas em nome do Estado brasileiro"

Apoie o 247

247 - Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Fabiano Contarato (Rede-ES), presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, respectivamente, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) participaram nesta segunda-feira (14) de uma reunião com a mãe e familiares do congolês Moïse Kabagambe, morto brutalmente a pauladas, no dia 24 de janeiro, em um quiosque na Barra da Tijuca.

No encontro os parlamentares lamentaram o morte brutal do jovem de 24 anos e se comprometeram a cobrar do Congresso investigação, combate e prevenção toda forma de violência e impunidade.

“Não tenho procuração, mas peço desculpas em nome do Estado brasileiro à mãe de nosso irmão Moïse, assassinado no Rio de Janeiro. Vamos cobrar investigação ampla, sem interferências e sem descartar possibilidades, inclusive envolvimento da milícia”, disse o senador Fabiano Contarato.

Contarato destacou que com vasta experiência como delegado de polícia antes de ser político, “não tenho dúvida em falar que o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele”.

“Nada do que falarmos aqui, infelizmente, não vai mudar, mas é necessário que nós da Câmara dos Deputados e do Senado façamos uma autoanálise para reavaliar o que o poder Legislativo pode fazer para coibir e diminuir toda e qualquer forma de preconceito e discriminação”, pontua.

O Congresso tem de se fazer presente para investigar, combater e prevenir toda forma de violência e impunidade. A crise de segurança pública é atravessada por inúmeros problemas sociais. pic.twitter.com/4wTeW9OaFS — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) February 14, 2022

O senador Humberto Costa destacou que, além de um pedido de desculpas, o encontro foi fundamental para tomar conhecimento do que está sendo feito para que todos reponsáveis pela morte de Moïse sejam punidos.

Familiares de Moïse pedem punição aos outros envolvidos no assassinato. Todos estão no vídeo, de duração mais longa, da barbárie. Além disso, a família pede que as pessoas que estavam em volta do espancamento e nada fizeram também sejam investigadas. — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 14, 2022

