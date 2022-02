Caso Moïse: Rio negocia cessão de outro quiosque a família de congolês

Parentes alegaram à prefeitura do RJ que estão com medo de trabalhar na Barra da Tijuca, local onde jovem foi brutalmente assassinado edit

Metrópoles - A Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou negociar a cessão de outro quiosque à família de Moïse Kabagambe, brutalmente assassinado no dia 24 de janeiro, na Barra da Tijuca, na zona oeste. A família do congolês alega que está com medo de trabalhar no mesmo local onde o jovem de 24 anos foi morto.

Os parentes desistiram de assumir o estabelecimento. A concessão dos quiosques Biruta e Tropicália foi feita à família do congolês, pela prefeitura do Rio, na última segunda-feira (07/02). Na ocasião, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, formalizaram a entrega da concessão que iria valer até o ano de 2030.

