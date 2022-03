Contarato entra com notícia-crime no STF contra Milton Ribeiro após denúncia de gabinete paralelo do MEC

"Pedirei hoje ao @STF_oficial a imediata abertura de inquérito p/ apurar as gravíssimas denúncias que pesam contra o ministro”, postou o senador Fabiano Contarato no Twitter edit

247 - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que irá pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar as denúncias de que a liberação de verbas do Ministério da Educação, comandado por MIlton Ribeiro, segue orientações de um gabinete paralelo formado por pastores com a anuência de Jair Bolsonaro.

“Milton Ribeiro converteu o MEC num balcão de negócios p/ suas traficâncias rasteiras, negociando favores públicos à luz do dia. Pedirei hoje ao @STF_oficial a imediata abertura de inquérito p/ apurar as gravíssimas denúncias que pesam contra o ministro”, postou Contarato no Twitter.

“É uma vergonha ver um agente público a serviço de interesses escusos. Eventuais crimes precisam ser apurados. Um áudio revela um gabinete paralelo de atravessadores dentro do ministério. A pasta não pode ser explorado (sic) criminosamente com fins eleitorais”, completou o parlamentar.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) também usou o Twitter para afirmar que irá acionar, ainda nesta terça-feira (22), a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público contra Milton Ribeiro, pela suspeita de improbidade administrativa e tráfico de influência na liberação de verbas pela pasta.

Confira a postagem de Fabiano Contarato.

É uma vergonha ver um agente público a serviço de interesses escusos. Eventuais crimes precisam ser apurados. Um áudio revela um gabinete paralelo de atravessadores dentro do ministério. A pasta não pode ser explorado criminosamente com fins eleitorais. https://t.co/7Cq8sgC8iI — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) March 22, 2022

