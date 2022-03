Em gravação, ministro da Educação admite priorizar prefeitos apresentados pelo gabinete paralelo, formado por pastores; ouça

Milton Ribeiro diz ser sua "prioridade" atender "a todos os que são amigos do pastor Gilmar [Silva dos Santos]" edit

247 - Em conversa gravada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, admite priorizar demandas de prefeitos apresentados a ele pelo gabinete paralelo, formado por pastores. A dirigentes municipais dentro do ministério, Ribeiro afirma seguir ordem de Jair Bolsonaro (PL).

Na gravação, o ministro diz que a liberação de verbas foi um “pedido especial” de Bolsonaro. "Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do (pastor) Gilmar (Santos)".

"A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", confessa Ribeiro em áudio obtido pela Folha de S. Paulo.

Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de Assuntos Políticos da entidade, são as lideranças do gabinete paralelo que capturou o MEC.

