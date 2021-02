Coronel do Exército demitido por Salles diz que Ibama está paralisado e loteado entre PMs

Ex-superintendente do Ibama em Mato Grosso do Sul, o coronel da reserva do Exército Luiz Carlos Marchetti acusa Ricardo Salles de paralisar o Ibama e lotear o órgão entre PMs de São Paulo edit

247 - Exonerado do cargo nessa terça-feira (23) pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ex-superintendente do Ibama em Mato Grosso do Sul, o coronel da reserva do Exército Luiz Carlos Marchetti, afirmou que o ministro está "mobiliando" (loteando) o instituto com policiais militares de São Paulo.

"O que está acontecendo é uma coisa sórdida. Um policial militar lá de dentro pediu minha vaga e a sequência disso foi a sequência de uma política equivocada do ministro, que mobiliou todo o Ibama", afirmou em entrevista ao portal Campo Grande News.

Segundo o coronel, quem deve assumir a vaga deixada é um coronel da Polícia Militar de São Paulo. "Ele já fez o mesmo em outros Estados. É uma pena porque vai mandar para o meio ambiente uma pessoa que nunca pisou aqui. Eu estou no Estado há 30 anos", acrescentou.

O desgaste do ministro junto ao governo e à população ficou evidente a partir do segundo trimestre deste ano, após a divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril do ano passado, quando Salles sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Pelo visto "boiada" se concretizou. Pesquisadores compilaram despachos federais de regramento ambiental no Brasil e encontrou durante o governo Bolsonaro 57 dispositivos legais que se encaixam nas categorias de "desregulação" e "flexibilização", enfraquecendo regras de preservação.

