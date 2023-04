‘CPI vai resultar em cassação de deputados bolsonaristas por financiar atos golpistas’, diz Lindberg

Apoie o 247

247 — Durante uma entrevista no Congresso, o deputado federal Lindbergh Farias (PT) afirmou que o governo irá criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos terroristas em 8 de janeiro e que não tem medo de investigar. Ele ainda afirmou que alguns deputados bolsonaristas podem ser presos ao final da investigação, pois eles teriam financiado esses atos.

Ele revelou que o presidente Lula havia solicitado as imagens da invasão do Palácio do Planalto por terroristas em 8 de janeiro ao general Gonçalves Dias, que informou que elas estavam danificadas. Lindbergh afirmou que houve quebra de confiança e que a demissão de Dias pode ter relação com esse contexto. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) colocou as mesmas imagens em sigilo por cinco anos em janeiro.

