Randolfe Rodrigues defende CPI dos Atos Golpistas após demissão de Gonçalves Dias

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu a criação da CPMI dos Atos Golpistas após a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias.

"Nós queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força", afirmou o senador Rodrigues no plenário do Senado. “Queremos porque no 8 de janeiro tivemos três vítimas nesse país: a República, a democracia e o atual governo. Não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas”, acrescentou.

Militares apareceram em um vídeo dando passagens para bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, na quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam auxiliado os terroristas do 8 de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.