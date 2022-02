De olho nas eleições, aliados pressionam Bolsonaro por redução no preço dos combustíveis

Avaliação entre apoiadores do governo é de que o alto preço dos combustíveis afetará o desempenho de Bolsonaro nas eleições edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) está sendo pressionado por aliados a resolver a alta no preço dos combustíveis. A avaliação é de que o custo elevado do insumo pode afetar o desempenho de Bolsonaro na eleição, liderada com folga até o momento - segundo pesquisas - pelo ex-presidente Lula (PT).

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a gasolina vendida pelos postos no Brasil rompeu pela primeira vez a barreira dos R$ 8 na última semana.

O governo federal precisa encontrar uma solução para evitar perder votos importantes, dizem dirigentes partidários que estão auxiliando Bolsonaro, de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O comitê de campanha de Bolsonaro debaterá o tema ainda nesta semana.

