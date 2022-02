“Defender nazismo não é liberdade de expressão”, rebate embaixada da Alemanha

Apoie o 247

247 - Por meio das redes socias, a embaixada da Alemanha no Brasil publicou uma mensagem a respeito das declarações do youtuber Monark na noite desta segunda-feira (7), que defendeu que o nazismo seja compreendido como "liberdade de expressão" e sugeriu a existência de um partido nazista no país.

“Não. Defender o nazismo não é liberdade de expressão. Quem defende o nazismo desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e ignora os horrores causados por ele”, destaca a postagem da representação da Alemanha.

