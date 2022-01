Deputados bolsonaristas não aguentam mais Carlos Bolsonaro, que exige chefiar comunicação da campanha do pai

Apoie o 247

ICL

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O vereador Carlos Bolsonaro não tem bom relacionamento nem mesmo com seus aliados no Rio de Janeiro. Deputados bolsonaristas do estado não têm proximidade com ele e o consideram “uma pessoa difícil de lidar”. A situação se agrava porque Carlos exige ser o chefe da comunicação da campanha do pai e Jair Bolsonaro já indicou que pretende tê-lo em 2022 à frente das redes sociais , como foi em 2018.

Grande parte dos deputados que se consideram “soldados do presidente”, tanto os federais quanto estaduais, têm bom relacionamento com os outros irmãos, Flávio e Eduardo. Carlos é visto como uma figura instável e irascível.

No início do mês, o vereador discutiu, pelo Twitter, com o deputado federal Carlos Jordy, um dos mais assíduos apoiadores do presidente. Carlos chegou a insinuar que o parlamentar faz uso de drogas . “Sugiro cheirarem menos, serem mais gratos e não sujos”, escreveu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE