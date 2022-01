Dilma lamenta morte de Elza Soares: "segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem"

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) lamentou a morte da cantora e compositora Elza Soares, que faleceu no Rio de Janeiro, aos 91 anos, nesta quinta-feira, 20. De acordo com a petista, Elza “segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem no universo musical do país”.

“A música brasileira perde uma de suas vozes mais fortes e aguerridas. Elza Soares segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem no universo musical do país. Lamento demais a sua morte. Meus sentimentos à família, amigos e a todos os fãs do seu talento e da sua voz”, escreveu Dilma no Twitter.

A música brasileira perde uma de suas vozes mais fortes e aguerridas. @ElzaSoares segue sendo um exemplo de determinação, força e coragem no universo musical do país. Lamento demais a sua morte. Meus sentimentos à família, amigos e a todos os fãs do seu talento e da sua voz. PUBLICIDADE January 21, 2022

Além de Dilma, outros dirigentes petistas lamentaram a morte de Elza Soares, que além da música — e através dela — também foi uma ativista pela justiça social e pela democracia. O ex-presidente Lula (PT) e a presidenta da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann, também homenagearam a cantora.

Em seu site na internet, o PT publicou nota de pesar. Confira:

O Partido dos Trabalhadores manifesta o seu pesar pelo falecimento da cantora e compositora Elza Soares. Ícone do samba e da música brasileira, Elza é inspiração para várias gerações.

PUBLICIDADE

A sua obra artística expressou a realidade de luta e resistência do povo brasileiro, denunciando as desigualdades sociais, raciais e de gênero.

Sempre contemporânea e conectada à diversidade cultural que caracteriza o Brasil, se tornou símbolo de empoderamento das mulheres negras e dos sujeitos periféricos.

Elza, ainda, sempre afirmou com coragem seus posicionamentos políticos pela democracia, pelos direitos humanos e sociais e contra todas as desigualdades.

PUBLICIDADE

Elza Soares, sempre presente!

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE