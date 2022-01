Gleisi homenageia Elza Soares e diz que cantora ficará "para sempre em nossa lembrança"

Elza Soares veio do planeta fome para nos oferecer sua voz, seu talento, coragem, resistência, solidariedade e identidade com nosso povo, escreveu Gleisi edit

247 - A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, homenageou a cantora e compositora Elza Soares, que faleceu nesta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, aos 91 anos.

“Elza Soares veio do planeta fome, como ela mesmo dizia, para nos oferecer sua voz, seu talento, coragem, resistência, solidariedade e identidade com nosso povo. Mulher, negra, brasileira, guerreira, para sempre em nossa lembrança”, escreveu Gleisi no Twitter.

