Dino vai ao STF contra Bolsonaro para que dados sobre repasses a governadores sejam retirados da internet

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), vai entrar com ação no STF para que a postagem de Jair Bolsonaro, com informações erradas sobre repasse de recursos da Saúde, seja retirada das redes sociais edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), ficou indignado com a publicação feita no domingo, 28, por Jair Bolsonaro sobre repasse de recursos da Saúde para os estados e afirmou à coluna de Chico Alves, no UOL, que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a postagem, com informações erradas, seja retirada das redes sociais.

Antes, o governador assinou uma carta com outros governadores brasileiros, denunciando as informações repassadas por Bolsonaro, ressaltando que os recursos encaminhados para a área da Saúde são uma quantia "absolutamente minoritária" dentro do total informado por ele.

Em entrevista à coluna, Dino afirmou que Bolsonaro teve má-fé na divulgação dos dados. Segundo o governador, ele faz uma campanha para jogar a população contra os governadores.

