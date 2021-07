Do hospital, Bolsonaro dá entrevista e diz que "chance de cirurgia está bastante afastada"

247 - Jair Bolsonaro concedeu entrevista nesta quinta-feira (15) a Sikêra Jr. diretamente do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado para o tratamento de uma obstrução intestinal.

Bolsonaro disse que chegou ao hospital, na quarta-feira (14), com fortes indícios de que precisaria passar por uma cirurgia. Nesta quinta-feira, porém, o quadro mudou e a possibilidade de uma operação está "bastante afastada". "Cheguei aqui no dia de ontem com um indicativo muito forte para cirurgia, constatada uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu porque, dadas as facadas que eu levei e o corte no intestino, da facada que eu recebi e quatro cirurgias, essa obstrução é sempre um risco muito alto. Mas graças a Deus de ontem para hoje evoluiu bastante esse quadro. Então a chance de cirurgia está bastante afastada".

O cirurgião gástrico de Bolsonaro, Antonio Macedo, disse que desde a suposta facada sofrida pelo chefe do governo federal de 2018, o abdômem dele está comprometido: "sempre com o abdômen cheio de aderências, com o intestino envolvido por uma membrana decorrente de toda aquela infecção, de todo aquele processo cirúrgico, e agora, no Hospital da Forças Armadas, diagnosticou-se essa obstrução".

Perguntado sobre previsão de alta, Bolsonaro respondeu: "talvez amanhã, se o doutor Macedo me der uma força".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.