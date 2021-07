Michelle publica foto de Bolsonaro no hospital

Bolsonaro aparece com uma sonda nasogástrica ao lado de outra paciente. O jornalista Noblat afirma que o chefe do governo precisará passar por cirurgia. A CNN, porém, informa que ele está bem e querendo deixar o hospital edit

247 - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou em sua conta no Instagram nesta quinta-feira (15) uma foto de Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele aparece com uma sonda nasogástrica ao lado de uma outra paciente, uma senhora. "Custoso demais", escreveu a primeira-dama.

Apesar da boa aparência do chefe do governo federal na imagem, o jornalista Ricardo Noblat afirmou que ele terá sim de passar por uma cirurgia para corrigir uma obstrução intestinal, a razão da internação de Bolsonaro.

A CNN Brasil, no entanto, diz ter ouvido "pessoas próximas" ao ocupante do Palácio do Planalto, que relataram que Bolsonaro está bem e fazendo caminhadas. Ele estaria ainda "agoniado" para deixar o hospital e voltar a Brasília.





