Duvivier agradece apoio após 'debate' com Ciro: "quem não viu não perdeu nada"

247 - O ator e humorista Gregorio Duvivier se manifestou neste sábado (21) sobre o "debate" com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

Pelo Twitter, Duvivier agradeceu o apoio de internautas. "Sobre ontem: muito obrigado a todos pelo carinho. Quem não viu não perdeu nada. Vamos agora focar no essencial que é tirar Bolsonaro do poder", disse Duvivier, convidando seus seguidores para assistir a um episódio do programa Greg News sobre o Rio de Janeiro.

O encontro virtual entre os dois foi transmitido pelo canal de Ciro e foi marcado por interrupções e demonstrações de arrogância por parte do pedetista. Segundo a jornalista Cynara Menezes, em 1 hora e 35 minutos de conversa, Ciro interrompeu Duvivier nada menos que 74 vezes – e atacou Lula, seu esporte favorito, em outras 67 vezes, obrigando o comediante a dizer que não tinha "procuração" para falar em nome do petista.

Sobre ontem: muito obrigado a todos pelo carinho. Quem não viu não perdeu nada. Vamos agora focar no essencial que é tirar Bolsonaro do poder. Queria muito que assistissem o Greg News dessa semana, sobre a disputa no Rio: https://t.co/n9Rq09nJxx — Gregorio Duvivier (@gduvivier) May 21, 2022





Ciro Gomes, perdeu o debate, na sexta-feira, 20, com o humorista Gregório Duvivier, segundo dados levantados pela Quaest, e divulgados pelo diretor do instituto de pesquisa, Felipe Nunes, nas redes sociais neste sábado, 21.

“O que é inequívoco é que Ciro Gomes conseguiu esquentar a noite fria de 20/05. A média de menções ao seu nome passou de 25 mil para quase 90 mil”, comentou.

“O que Ciro não conseguiu fazer, no entanto, foi provocar uma mudança no sentimento digital das pessoas sobre ele. No começo da semana, o percentual de menções positivas foi de 28%, após o debate, ele chegou a 19%”, concluiu.

