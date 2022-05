Deputada bolsonarista Bia Kicis dissemina fake news de Ciro contra Lula no debate com Duvivier

Postagem da parlamentar demonstra que o pedetista vem atuando, na prática, como linha auxiliar do bolsonarismo edit

247 – A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), uma das mais aguerridas parlamentares bolsonaristas, disseminou uma fake news dita por Ciro Gomes no debate com Gregório Duvivier: a de que o ex-presidente Lula, que teve todos os seus processos anulados, não teria sido inocentado. O compartilhamento demonstra que o pedetista vem atuando, na prática, como linha auxiliar do bolsonarismo. Confira:

Que triste ver o Ciro levantando essas bolas açucaradas pro bolsonarismo. pic.twitter.com/Kz8QDsdBK4 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 21, 2022

Na entrevista abaixo, o jurista Flávio Dino explica de forma didática por que Lula é inocente:

