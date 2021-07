“É isso que dá tomar cloroquina”, diz Doria sobre tratativas de Pazuello para compra de vacina mais cara

“O governo Bolsonaro vai demonstrando que, além de negacionista e inoperante, quis trocar a vacina de US$ 10 por vacina de US$ 30. É isso que dá tomar cloroquina!”, disse o governador de São Paulo, João Doria edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ironizou as revelações de que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, se reuniu com empresários sobre a compra da Coronavac sem o intermédio do Instituto Butantan.

“O governo Bolsonaro vai demonstrando que, além de negacionista e inoperante, quis trocar a vacina de US$ 10 por vacina de US$ 30. É isso que dá tomar cloroquina!”, disse Doria à Folha de S.Paulo.

Video revelado esta semana mostra Pazuello em reunião com um grupo de empresários em seu gabinete em março. O vídeo foi obtido pela CPI da Covid no Senado e divulgado pela Folha.

Na reunião, Pazuello negociou a possibilidade de comprar 30 milhões de doses da Coronavac sem envolvimento do Butantan. Cada dose do imunizante sairia por US$ 28, com depósito de metade do valor total até 2 dias depois da assinatura do contrato.

No entanto, o governo federal já tinha um acordo com o laboratório em São Paulo (SP) para o fornecimento de até 100 milhões de unidades da vacina desenvolvida pela chinesa SinoVac. No acordo com o Butantan, cada dose custou US$ 10, quase 2/3 a menos que a suposta oferta feita pelos empresários em março.

