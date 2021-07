Pazuello negociou Coronavac com empresa privada e pelo triplo do preço (vídeo)

A negociação, em uma reunião fora da agenda oficial dentro do ministério em 11 de março, teve o seu desfecho registrado em um vídeo em que o general da ativa do Exército aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands edit

247 - O então ministro Eduardo Pazuello (Saúde) prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac que foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A negociação, em uma reunião fora da agenda oficial dentro do ministério em 11 de março, teve o seu desfecho registrado em um vídeo em que o general da ativa do Exército aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida com comércio exterior.

A gravação, obtida pelo jornal e já de posse da CPI Covid no Senado, foi realizada no gabinete do então secretário-executivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco. Nela, Pazuello relata o que seria o resumo do encontro.

Por que diabos o Pazuello tentou negociar coronavac direto com a China pelo TRIPLO do preço?



Vídeo da Folha de São Paulo pic.twitter.com/hyxuutrEkb — Jairme’s Vaccine Race 🏁 SÓ LADEIRA ABAIXO (@jairmearrependi) July 16, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.